Partagez Entreprises au service de la biodiversité: développez vos solutions au Mexique Par La Rédaction | 29 octobre 2021 | À la une | Entreprise

Les entreprises québécoises offrant des solutions innovantes favorisant la préservation de la biodiversité sont invitées à déployer leurs innovations au Mexique.

La préservation de la diversité biologique fait partie des grands défis de notre époque, au même titre que la lutte aux changements climatiques, avec plus d’un million d’espèces animales et végétales aujourd’hui menacées. Bien que la biodiversité puisse sembler être bien éloignée de nos vies quotidiennes, la diversité de la vie sur terre constitue le socle de notre alimentation et de notre qualité de vie. Puisque les facteurs ayant des incidences sur ce déclin sont divers – urbanisation, changement d’utilisations des terres, espèces envahissantes, etc.-, les pistes de solutions le sont tout autant. Et les entreprises ont certainement leur rôle à jouer.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) souhaite mobiliser la participation du secteur privé dans la recherche de solutions permettant de contribuer à la protection mondiale de la biodiversité et lance un tout nouvel appel à projets en innovation destiné aux entreprises québécoises. Son objectif: stimuler des innovations permettant d’inverser la courbe de la perte de la biodiversité dans un pays qualifié de «méga-divers», le Mexique.

«Le déclin rapide de la biodiversité soumet les économies mondiales à un lourd tribut, et complexifie la résolution d’autres enjeux comme les changements climatiques, dit Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. Avec ce tout nouvel appel à projets concret et novateur, je souhaite appuyer les entreprises québécoises dans leurs objectifs de relance verte, et les accompagner dans le développement d’innovations environnementales durables et résilientes.»

L’appel à projets vise à stimuler l’internationalisation de petites entreprises et de start-up, à encourager des collaborations entre des entreprises québécoises et des partenaires mexicains, et ainsi à stimuler des alliances durables entre les écosystèmes d’innovation d’ici et du Mexique.

Les solutions recherchées peuvent par exemple être une technologie propre, une application de l’intelligence artificielle au service de la nature, une solution numérique facilitant la collecte de données et l’établissement d’inventaires de la nature. Quant à l’application de cette solution, elle peut aussi bien concerner le génie forestier, l’agriculture que l’aménagement du territoire ou la gestion de l’eau, entre autres.

«La biodiversité du Mexique représente 12% de la biodiversité mondiale, ce qui en fait le cinquième pays le plus important de notre planète à ce chapitre, précise Stéphanie Allard-Gomez, Déléguée générale du Québec à Mexico. Avec ce nouvel outil de coopération, le Québec est fier de renforcer son partenariat avec le Mexique en mettant l’innovation québécoise au service de la protection de ce patrimoine vivant dont les interrelations sont au cœur de nos vies.»

Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des entreprises québécoises souhaitant développer un projet d’innovation au service de la biodiversité en collaboration avec un partenaire mexicain ou intéressé à développer au Mexique un projet d’innovation déjà existant.

À l’issue du processus d’évaluation, deux projets seront retenus: ils recevront chacun un soutien financier pouvant atteindre 25000$. Les projets devront être réalisés au plus tard le 31 mars 2024.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour soumettre leur candidature. Pour consulter le détail de l’appel à projets, cliquer ici. Pour plus d’informations : appel-projets.biodiversite@mri.gouv.qc.ca

La rédaction de cet article a été financée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Photo de une: Spencer Watson