Économie sobre en carbone: Un programme spécifique pour les PME du Québec Par La Rédaction | 1 juin 2021 | À la une | Formations

Dans le contexte de relance économique verte, toutes les PME du Québec ont avantage à prendre part à la transition vers une économie sobre en carbone. C’est ce que soulignent les initiateurs du programme justement nommé PME sobre en carbone, développé par l’organisme Québec Net Positif et le cabinet-conseils CCG.

«Ce programme vise à aider les PME à se positionner favorablement vis-à-vis des enjeux climatiques, saisir de nouvelles occasions d’affaires et prospérer dans l’économie verte. L’idée est ici de leur proposer une information qui soit spécifiquement structurée et adaptée à leur réalité pour qu’elles puissent l’intégrer concrètement dans leur stratégie d’affaires», explique Anne-Josée Laquerre, directrice générale de Québec Net positif.

Le programme propose dès à présent une série d’ateliers interactifs et gratuits. Les PME peuvent prendre part à l’un ou plusieurs des rendez-vous proposés, selon leur intérêt et leurs besoins. Le prochain (le 16 juin de 10h00 à midi) s’intitule Pourquoi réduire ses GES? Bénéfices et avantages de passer à l’action. Objectif: aider les PME à identifier les motivations propres à leur entreprise pour passer à l’action et formuler leur argumentaire pour présenter les bénéfices de mettre en œuvre des actions climatiques à leurs parties prenantes tant à l’interne qu’à l’externe. Il y sera entre autres question des retours sur investissement de telles démarches, ainsi que des risques – et opportunités – réputationnels liés à ces engagements.

«Les PME nous disent ne pas toujours avoir toutes les connaissances à l’interne et que, même si elles prennent le sujet du développement durable au sérieux, elles n’ont pas toujours ni le bon vocabulaire ni les bons arguments pour structurer leurs démarches. Nos webinaires leur permettent de réfléchir de façon structurée à la façon dont leur entreprise peut prendre part à l’action climatique», ajoute Anne-Josée Laquerre.

Évidemment, toutes les PME sont concernées par le programme. De fait, elles sont de plus en plus confrontées à des pressions et à des questionnements à l’égard de leurs stratégies climatiques – qu’il s’agisse de leurs clients, de leurs employés ou de leurs futures recrues.

«Les investisseurs et prêteurs posent également de plus en plus de questions, souligne Pascal Geneviève, directeur général de CCG. L’action climatique d’une PME devient un critère au moment d’obtenir ou pas un financement ; il y a donc pour elle un véritable coût à l’inaction. Ce que nous ferons lors de nos webinaires, c’est justement les aider, à travers des exercices et des discussions de groupe, à identifier les éléments-clés utiles pour orienter leurs prochaines actions.»

Et si des PME peuvent avoir le sentiment que leur engagement n’a pas beaucoup d’influence comparativement aux grands groupes internationaux, les initiateurs du programme rappellent que ces PME font certainement partie d’une chaîne d’approvisionnement d’un tel grand groupe, ou d’une communauté locale sur laquelle elles ont une influence. «Plus de 2,5 millions de travailleurs œuvrent au sein des PME de moins de 500 employés partout au Québec, dans tout notre tissus économique. Or chacune de ces PME représente un vecteur potentiel d’accélération de la transition. Avec ce programme, on veut s’assurer qu’elles soient bien outillées», disent-ils.

Pour s’inscrire (gratuitement) au webinaire du 16 juin (de 10h00 à midi) intitulé Pourquoi réduire ses GES?, cliquer ici.

Le programme PME sobre en carbone proposera plusieurs autres événements au cours des prochains mois : Comment réduire ses émissions de GES? Actions climatiques rentables et durables (21 juillet), Piloter sa transition : Approche sectorielle et introduction à la méthodologie ACT® (18 août) et Finance durable : Évolution des exigences des investisseurs, des banques et des assureurs (20 octobre).

L’initiative est présentée par le Mouvement Desjardins, financée en partie par le gouvernement du Canada et rendue possible grâce à : BDC (Craig Ryan); Finance Montréal; Investissement Québec; GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud; PME MTL Est-de-l’Île et son initiative Synergie Montréal; le projet PIVOT de l’Initiative systémique de McGill sur la durabilité et de l’Office national du film du Canada; l’ADEME; CDP; le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires et ses affiliés Écotech Québec, le FAQDD et Accélérer 2030 pour le Québec.

La rédaction de cet article a été financée par PME sobre en carbone.

Photo de une: ThisisEngineering