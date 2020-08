Partagez Une seconde Formation Novae pour développer sa culture d’affaires à impact Par La Rédaction | 31 août 2020 | À la une | Formations

La prochaine formation Novae sur les stratégies d’affaires et l’impact social se tiendra en mode virtuel le 10 septembre.

Qu’il s’agisse de saisir le nouveau vocabulaire de ces environnements d’affaires à impact, de se familiariser avec les outils et cadres de référence permettant d’assurer un véritable processus d’innovation sociétale, ou encore d’ancrer ces engagements corporatifs dans la vision stratégique et la culture de l’organisation, cette formation fournira un portrait détaillé des réflexes d’affaires que doit dorénavant adopter tout bon décideur.

Cette session s’inscrit dans le cadre d’une série de formations débutée en juin et bâtie en collaboration avec les Formations Infopresse, chef de file depuis une dizaine d’années de la formation spécialisée au Québec. D’autres formations exclusives autour des notions d’innovations et d’impact seront d’ailleurs annoncées au cours des prochaines semaines.

«A l’heure où l’humanité est confrontée à l’une de ses pires crises, l’après-Covid devra impérativement être vu comme l’occasion pour les entreprises de se transformer, et d’intégrer la prise en compte du vivant dans leur vision d’affaires. Toute innovation devra se faire sous l’angle du vivant : c’est ce que nous expliquerons, exemples à l’appui, lors de cette formation. C’est cette culture d’affaires à impact, positive et engagée, que permettra d’acquérir cette formation», expliquent Mickaël Carlier et Matthieu Salou, dirigeants de Novae et formateurs au Campus Infopresse.

On répondra à des questions, régulièrement posées par les gestionnaires, telles que: quelles sont les actions environnementales ou sociétales que notre organisation peut poser? Comment les arrimer à notre modèle d’affaires? Par quoi commencer? Comment prioriser? Comment s’y retrouver parmi les innombrables normes, logos, certifications? La formation permettra en outre aux participants de clarifier et de s’approprier les principaux concepts afin de les intégrer dans tous les processus décisionnels de l’organisation.

La formation «Positionner l’impact sociétal au cœur de sa stratégie d’affaires» se tiendra le 10 septembre en mode virtuel. Information et inscriptions ici.