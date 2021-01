Partagez «Continuer à donner de la valeur sociale à des ressources disponibles» Par Marie Allimann | 6 janvier 2021 | À la une | Entreprise

La pandémie pousse bon nombre d’entrepreneurs à impact à revoir en profondeur leur modèle d’affaires. C’est le cas de Théo Corboliou, cofonfateur de Give-a-seat, devenue Boule de neige, qui interviendra lors de la conférence Entrepreneuriat à impact.

Pour Théo Corboliou, l’aventure entrepreneuriale prenait racine dans ses propres valeurs: «Notre société n’a pas besoin de plus, mais elle a besoin de mieux. Je crois donc que l’entrepreneur à impact se situe à la croisée des ressources qui sont déjà créées, de la technologie qui est disponible et des problèmes qui sont à résoudre», dit-il. Il cofondait sur cette base Give-a-Seat en 2017, une plateforme conçue pour faciliter les dons des entreprises ou comités organisateurs d’évènements auprès des organismes caritatifs par la vente de billets invendus à tarif réduit. La vision de l’entreprise est simple: transformer ces ressources non utilisées en impact social positif, autrement dit en leur donnant une nouvelle valeur au profit d’organismes caritatifs. « Cette proposition a plu. Elle a permis de vendre plusieurs milliers de billets d’événements sportifs et culturels au cours des trois premières années, pour générer environ 200 000 $ de dons distribués à une centaine d’organismes caritatifs», explique Théo Corboliou.

L’année 2020 devait être une année charnière dans le développement de l’entreprise qui prévoyait notamment un partenariat avec le groupe événementiel Evenko pour augmenter ainsi les ventes de billets. La pandémie faisait avorter ce projet et amenait les cofondateurs de Give-a-Seat à revoir leur modèle d’affaires en l’absence d’événements culturels et sportifs depuis le début de la crise sanitaire. «Notre première décision était de savoir si nous devions rebondir, et si oui comment.» Dans leur réflexion, Théo Corboliou et son comparse, Guillaume Campeau, gardent en ligne de mire leur vision d’entreprise. «Les billets d’événements ne sont qu’un moyen pour redonner une valeur à des ressources disponibles et générer des dons, on peut donc utiliser d’autres ressources disponibles pour y arriver.»

Leur décision vise finalement à favoriser la consommation locale en offrant aux entreprises québécoises la possibilité d’afficher sur la plateforme leurs produits avec un rabais d’environ 25%. «On s’est tournés vers les entrepreneurs de notre réseau en leur proposant une vitrine pour certains de leurs produits, par exemple ceux qui sont moins bien vendus, ceux qui font partie d’une collection passée ou approchent de leur date de péremption, ou tout simplement pour participer à un geste social.» Et contrairement au modèle initial où 80% des ventes des billets était remis aux organismes caritatifs, l’objectif est de générer dorénavant un don de 10$ pour l’achat d’un panier de produits en faveur d’un organisme caritatif. Autre nouveauté: une partie des ventes est remise aux entreprises participantes pour ainsi couvrir leurs coûts. « Cette nouvelle idée a suscité un bel élan de solidarité auprès des entreprises québécoises; elles sont maintenant plus de soixante à y participer.» Dans sa lancée, l’entreprise changeait de nom, en passant de Give-a-Seat à Boule de neige, pour mieux représenter l’effet positif qu’elle souhaite engendrer.

« Le parcours de notre startup se base sur le principe de l’essai-erreur, et c’est vraiment une méthode que l’on prône ». D’autant plus en cette période de crise sanitaire. « C’est ce que nous avons fait ces derniers mois. Nous avons maintenant moins d’inconnues et nous commençons à retrouver un rythme moins intense.»

