Poursuivre les innovations à impact Par La Rédaction | 10 novembre 2021 | Entreprise

Malgré la pandémie, la circularité et l’approvisionnement responsable ont figuré parmi les récentes avancées de Keurig Dr Pepper Canada en matière de responsabilité sociétale.

En tant que chef de file dans la production et la distribution de boissons chaudes et froides, Keurig Dr Pepper Canada a de nombreuses opportunités de favoriser le changement et de servir de catalyseur pour faire le bien. L’entreprise adopte donc une approche stratégique visant à canaliser énergie et ressources pour faire une différence réelle pour la planète et les communautés.

Alors qu’un nombre grandissant d’entreprises s’approprient le concept d’économie circulaire, Keurig Dr Pepper (KDP) a fait en la matière des avancées significatives et de grands progrès vers ses objectifs d’entreprise. Ainsi, 90% des emballages mis en marché par la compagnie en Amérique du Nord sont désormais recyclables ou compostables. De plus, KDP est en voie d’atteindre sa cible visant l’utilisation de 30% de matières recyclées postconsommation à travers son portfolio d’emballages d’ici 2025, avec un seuil atteint de 22% à la fin 2020.

Le parcours de circularité de KDP s’étend d’ailleurs bien au-delà des emballages pour inclure également les cafetières fabriquées et vendues par la compagnie. En collaboration avec Lavergne, un partenaire montréalais, KDP souhaite accroître la proportion de plastique recyclé postconsommation contenu dans ses différents modèles de cafetières, certains ayant déjà dépassé le seuil de 50%. Depuis 2020, l’utilisation de plastique recyclé dans la gamme de cafetières Keurig® K-Mini® a permis à l’entreprise de réduire son utilisation de plastique vierge d’un million de livres (453 tonnes).

Ces initiatives visant à optimiser la circularité des plastiques au sein des systèmes de Keurig Dr Pepper font en outre écho à l’implication de l’entreprise au sein de projets collaboratifs tels que le Groupe d’action plastique circulaire (GAPC) et le Pacte canadien sur les plastiques (PCP), dont KDP Canada est respectivement co-fondateur et signataire fondateur.

La chaîne d’approvisionnement est un autre secteur au sein duquel KDP a réalisé des avancées majeures au cours des derniers mois. Malgré les enjeux d’approvisionnement rencontrés par de nombreuses entreprises tout au long de la pandémie, la compagnie a atteint son objectif de s’approvisionner de façon responsable pour 100 % de ses cafés, qui portent tous une certification reconnue telle que Rainforest Alliance ou Fairtrade.

«L’atteinte de cet ambitieux objectif d’approvisionnement responsable pour la totalité de notre café implique que, partout dans le monde, tout café approvisionné au nom de Keurig Dr Pepper et de ses partenaires d’affaires accorde la priorité au bien-être des forêts, des producteurs et de la nature, dit Cynthia Shanks, directrice principale sénior, Communication et développement durable. Nous sommes très fiers de cet accomplissement et nous sommes prêts à porter cet engagement au niveau supérieur pour avoir un impact encore plus important. Nos ambitions en approvisionnement responsable s’étendront également aux cafetières et l’entièreté de nos intrants prioritaires tels que le cacao, le maïs, les pommes et les matières premières de nos emballages.» Afin d’assurer l’adoption des meilleures pratiques d’affaires, KDP fait d’ailleurs également partie de la Responsible Business Alliance (RBA), la plus importante coalition de l’industrie qui concentre ses efforts sur la responsabilité sociale des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le progrès vers l’atteinte des ambitieux objectifs en matière d’économie circulaire et d’approvisionnement responsable motive KDP Canada à poursuivre ses engagements à s’approvisionner, à produire et à distribuer ses boissons de manière responsable, tout en veillant à avoir un impact positif sur ses clients, ses fournisseurs, les communautés et la planète.

Pour en savoir plus sur le programme de responsabilité sociétale de Keurig Dr Pepper Canada, consultez son plus récent rapport.

La rédaction de cet article a été financée par Keurig Dr Pepper Canada.