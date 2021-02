Pascal Beauchesne, «connecteur» d’innovations à impact

Spécialiste des écosystèmes d’innovation, l’une de ses tâches est de décloisonner des expertises et des approches afin de faire émerger des solutions originales et positives pour la société.

On pourrait décrire Pascal Beauchesne comme un architecte des écosystèmes technologiques à impact social. Il est en effet conseiller et responsable du développement d’impact et des écosystèmes d’innovation au sein de Numana – anciennement TechnoMontréal -, un catalyseur d’écosystèmes d’innovations au Québec. «Mon rôle est d’identifier des solutions technologiques face aux besoins d’un milieu, d’aider ces solutions à se développer et de les faire rayonner. Cela consiste notamment à trouver des acteurs territoriaux pour déployer ces solutions à travers des projets et de les accompagner pour développer de nouveaux modèles d’affaires», résume-t-il.

Concrètement, Pascal Beauchesne est responsable du développement de l’écosystème de la santé connectée, notamment sur les enjeux liés au vieillissement. «Ce qui manque souvent, c’est la facilitation qui permet à la recherche scientifique de travailler avec l’industrie ». Il aide ainsi la recherche fondamentale à être expérimentée à échelle réelle. C’est en l’occurrence le cas du projet Conscio Alliance, mené en partenariat avec la fondation Berthiaume-Du Tremblay, auprès de 12 personnes de 65 ans et plus d’une résidence montréalaise. Dans ce véritable laboratoire vivant, l’expérimentation de la technologie vise à répondre aux problèmes cognitifs ou physiques de ces ainés, et aide par exemple une personne légèrement atteinte d’Alzheimer à se rappeler de fermer un robinet.

Rencontres avec les parties prenantes ou développement de preuves de concept, le quotidien de Pascal Beauchesne n’a rien de monotone. Surtout qu’il s’implique également dans les autres domaines d’innovation que porte Numana, le secteur quantique par exemple. Une part de son temps est aussi dédiée à la veille stratégique et l’analyse des connaissances. Il découvrait d’ailleurs que l’Agence spatiale canadienne mène aussi des recherches sur le vieillissement. Et l’une de ses plus grandes satisfactions est d’avoir renforcé les liens de la recherche spatiale avec la recherche menée sur le vieillissement sur Terre. «L’Agence spatiale est maintenant étroitement liée à notre comité sur la santé connectée, et ses connaissances sont d’une grande valeur ici sur Terre.»

Entré sur le marché du travail après un année universitaire en sociologie, Pascal Beauchesne cumule les expériences professionnelles – un temps entrepreneur ou encore libraire. « C’est la technologie qui est venue vers moi: quel que soit le secteur et les environnements professionnels dans lesquels je me suis retrouvé, elle était toujours présente», relève-t-il. Pascal Beauchesne a notamment travaillé dans le milieu des arts et de la créativité numériques en participant à la mise sur pied du Printemps numérique. Son approche a attiré la direction de TechnoMontréal qui lui a proposé de se joindre à l’équipe en 2015 pour bâtir des chantiers d’innovation. Cette offre était faite pour lui. «J’ai toujours questionné le pourquoi de la technologie et sa réelle valeur. Ce qui m’intéresse, c’est le spectre des impacts des technologies sur l’individu et la société.»

Cet emploi requiert selon lui de la curiosité, une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage au quotidien. Il conseille surtout à ceux qui sont intéressés par ce champs professionnel d’être en phase avec leurs valeurs. «Il faut savoir d’où nous venons pour savoir où nous allons. Et il est essentiel d’avoir pour cela une démarche d’introspection pour trouver notre sens, créer de la réelle richesse ou de l’impact en société.»

