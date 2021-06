Partagez Les PME, actrices de la diversité ethnoculturelle Par La Rédaction | 10 juin 2021 | Formations

Une série de conférences organisée par Intégration Jeunesse Québec s’adresse aux PME québécoises afin de les aider à bâtir des stratégies de recrutement, d’intégration et de rétention ancrées dans la diversité.

Dans un contexte de société multiculturelle, comment les PME du Québec peuvent-elles développer de nouvelles compétences en matière de recrutement et d’intégration d’employé.es issu.es de diverses communautés ?

C’est pour apporter des réponses concrètes à cet enjeu qu’Intégration Jeunesse Québec (IJQ), organisme actif depuis plus de 40 ans dans les domaines de l’employabilité, déploie un nouveau programme de conférences consacrées à l’équité, la diversité et l’inclusion dans les milieux de travail. Intitulé IDÉE – pour Inclusion, Diversité, Équité en Entreprises -, son objectif est de sensibiliser les PME québécoises à la question du racisme et des discriminations que peuvent vivre les personnes racisées et les aider à développer de véritables lieux de travail inclusifs.

«Alors que ces derniers mois on parle beaucoup d’obstacles et de racismes systémiques, nous souhaitons avec le projet IDÉE outiller concrètement les PME, qui n’ont pas nécessairement toutes les ressources à l’interne, et les aider à répondre à la question: comment je peux recruter dans la diversité?», explique Louisa Sylva, coordonnatrice à Intégration Jeunesse du Québec.

Pour cela, IJQ organise une série de six conférences-panels dans lesquelles prendront la parole aussi bien des dirigeant.es d’entreprises ayant mis en œuvre des pratiques innovantes que des personnes ayant vécu des situations de discrimination, ainsi que des expert.es des ressources humaines spécialisé.es dans l’équité, la diversité et l’inclusion.

L’idée est d’aider les gestionnaires de PME à savoir quoi faire et comment le faire – mais également ce qu’il faut éviter. «Nous avons tous des a priori et des biais inconscients: s’informer et s’outiller sont une bonne façon de les corriger.»

Les prochaines conférences sont :

– Réussir l’embauche et le maintien en emploi des personnes issues des communautés autochtones (28 septembre) – Femmes et Intersectionnalité : comment comprendre, examiner et questionner pour mieux agir (19 octobre) – Tolérance et immigration : comment favoriser la diversité et l’inclusion des personnes immigrantes dans mon entreprise (16 novembre) – Contribuer à l’inclusion des personnes en situation de handicap d’origine ethnoculturelle (7 décembre) – Initiatives existantes qui aident à l’embauche et le maintien des personnes issues des communautés noires (15 février) – Échange avec les PME ayant participé à nos ateliers : partage sur ce qui a été mis en place (21 mars)

En plus de ces conférences, deux ateliers novateurs, personnalisés et gratuits sont proposés aux PME qui souhaitent mettre en place des actions concrètes pour favoriser l’inclusion, la diversité et l’équité interculturelles au sein de leurs équipes. Pour recevoir les informations relatives à ces événements, cliquer ici.

La rédaction de cet article a été financée par Intégration Jeunesse Québec.

Photo de une: Dani Hart