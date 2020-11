Partagez Keurig Dr Pepper: 2019 sous l’angle de la responsabilité sociétale Par La Rédaction | 4 novembre 2020 | À la une | Entreprise

Poursuivant sa stratégie d’économie circulaire, Keurig Dr Pepper dévoile dans son rapport de responsabilité sociétale 2019 avoir atteint 95% de recyclabilité de ses capsules de café à travers l’Amérique du Nord, une transition qui devrait être pleinement achevée d’ici à la fin de 2020. Au Canada, les capsules K-Cup® sont recyclables depuis la fin 2018.

L’emballage est ainsi l’un des axes principaux d’innovation durable déployés par le groupe. De fait, d’ici à 2025, son objectif est que l’entièreté de ses produits d’emballages soit recyclables ou compostables; et que 30% de matières recyclées post-consommation (une proportion qui, en 2019, se situait à 20%) soient utilisées à travers l’ensemble du portfolio.

Au Canada, cette démarche a d’ailleurs donné lieu au début de 2020 à la cocréation par Keurig Dr Pepper Canada et plusieurs autres partenaires d’un regroupement souhaitant améliorer le recyclage des plastiques dans une perspective d’économie circulaire, le Groupe d’action plastiques circulaires (lire l’article).

Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, Keurig Dr Pepper poursuit ses efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et dévoile ses nouvelles cibles fondées sur la science, et approuvées par l’initiative Science Based Targets. L’entreprise vise par exemple une réduction de 30% de toutes ses émissions directes et indirectes (catégories 1 et 2), et de 15% de ses émissions indirectes (catégorie 3) d’ici 2030, par rapport à 2018. Finalement, l’entreprise s’engage à s’approvisionner à 100% en électricité provenant de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025.

L’unité d’affaires canadienne entend faire sa juste part pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Ainsi, au cours des mois et années à venir, Keurig Dr Pepper Canada entend déployer sa propre stratégie de réduction de son empreinte carbone, qui misera sur diverses initiatives. L’organisation explore par exemple les opportunités liées à l’électrification des transports, et la possibilité de déployer un projet pilote en ce sens.

L’organisation misera aussi sur les partenariats pour compenser certaines émissions indirectes (catégorie 3) résultant de ses opérations. Par exemple, Keurig Dr Pepper Canada a compensé l’ensemble des émissions liées à ses vols d’affaires de 2019 par l’achat de crédits carbone éducatifs auprès du programme Bourses Scol’Ère. Par cet investissement, 70 jeunes de Montréal pourront suivre un programme d’éducation à l’environnement, en plus de la réduction des émissions de GES associée aux crédits eux-mêmes.

L’entreprise avait également annoncé il y a quelques années son engagement à s’approvisionner de façon responsable pour la totalité de son café. À la fin 2019, l’organisation rapportait une belle progression en atteignant 65 % d’approvisionnement responsable. Et à quelques mois de la fin de 2020, KDP est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 100%.

«Nous sommes très fiers des avancées que nous avons pu réaliser au cours de la dernière année en matière de responsabilité sociétale, et des objectifs ambitieux que nous nous sommes donnés pour le futur. Notre rapport est publié alors que nous traversons une période de grands bouleversements, qui nous amène à nous questionner sur notre rapport à l’environnement, à la consommation et aux communautés qui nous entourent. En tant que grande entreprise nous sommes conscients du rôle qui est le nôtre et nous souhaitons poursuivre notre démarche d’amélioration continue de nos pratiques afin d’être un catalyseur de changement positif pour l’avenir», souligne Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada.

Pour consulter le rapport de responsabilité sociétale 2019 de Keurig Dr Pepper, cliquer ici.

La rédaction de cet article a été financée par Keurig Dr Pepper Canada