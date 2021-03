Isabelle Chrun, stratège en impact social et diversité

Son métier: aider les entreprises à préciser leur raison d’être et à l’intégrer dans leurs communications.

Stratège senior, Isabelle Chrun se joignait il y a quelques mois à Republik, une agence de marketing qui cible les entreprises cherchant à mettre de l’avant leur impact sociétal – qu’il s’agisse d’achat local, de diversité, de biodiversité, de valorisation des matières ou encore de la cause animale. « Notre méthodologie va bien au-delà de la simple suppression des pailles! Elle se base sur les objectifs de développement durable des Nations-Unies et tient compte notamment de la dimension sociale et environnementale d’un produit ou d’un service. L’idée est de bâtir une marque percutante et pertinente», précise-t-elle.

Le rôle d’Isabelle Chrun intervient en amont d’un projet par une analyse stratégique qui vise à comprendre la raison d’être d’une entreprise et son positionnement sous le prisme de considérations sociales ou environnementales. L’objectif de cette démarche est d’identifier l’opportunité stratégique – à l’instar de la «slow fashion» pour un fabricant de vêtements durables par exemple -, ce qui permettra ensuite à ses collègues de l’équipe création de développer l’identité de marque et autres déclinaisons de communication.

Pour ce faire, Isabelle Chrun consacre notamment une partie de son temps à approfondir ses connaissances sur les tendances des consommateurs ou les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle anime également des ateliers intitulés «Questions difficiles» dans le cadre de sessions collaboratives proposées à chaque client. «J’identifie les questions en fonction du client et j’oriente les discussions pour le sensibiliser sur différentes causes sociétales. Ce qui amène des gestionnaires à se questionner sur des idées préconçues relatives, par exemple, à la diversité. C’est l’une de mes plus grandes satisfactions.»

Et pour cause, Isabelle Chrun défend haut et fort l’inclusion et la diversité, dénonçant en particulier le racisme anti-asiatique. «Encore la semaine dernière, un de mes proches a perdu un parent aux États-Unis à cause de ce racisme. Étant moi-même issue d’une minorité visible, je me suis donnée comme devoir de conscientiser aussi mes collègues sur cette réalité à laquelle ils sont relativement moins exposés, parce que je veux faire avancer la discussion sur le sujet.»

Ce pouvoir de changer les choses, c’est précisément ce qui attirait Isabelle Chrun vers le marketing. «Si le marketing peut inciter les gens à acheter des choses dont ils n’ont pas besoin, imaginez ce qu’on peut faire pour amener des changements en faveur de la planète! »

Diplômée d’un double baccalauréat en marketing et gestion internationale et d’une maitrise en commerce électronique, Isabelle Chrun a derrière elle plus de dix ans d’expérience professionnelle notamment en marketing numérique. Si elle convient de l’importance des diplômes, elle souligne également l’effet formateur du sport et des voyages. «Aller à la rencontre des autres m’a aidée à aiguiser mon empathie et les imprévus m’ont appris à saisir les opportunités pour m’adapter à une situation; ce sont des qualités importantes quand on est stratège.» Tout comme la curiosité et la capacité à apprendre en continu. Surtout, Isabelle Chrun recommande à chacun de faire preuve d’introspection. «Les gens avec qui on travaille démontrent toujours un plus grand respect de nous lorsqu’on est authentique. Il faut donc apprendre à se connaitre pour comprendre ses forces et ses faiblesses.»

Vous cherchez à donner du sens à votre carrière? Voyez les opportunités d’emplois et les formations disponibles.