Evol: stimuler la diversité entrepreneuriale

Dans la foulée de son changement de nom, Evol (anciennement Femmessor) utilise dorénavant les ODD de l’ONU pour accompagner les entrepreneurs dans leurs pratiques d’affaires durables et stimuler une plus grande diversité.

Motivée par une vision renouvelée qui vise à contribuer à ce que l’économie québécoise devienne plus inclusive et plus durable, Femmessor a changé de nom et d’image de marque en septembre pour devenir Evol. Si la mission de Femmessor était d’encourager le développement entrepreneurial chez les femmes, celle d’Evol prend de l’ampleur, l’organisation offrant désormais son expertise de financement et d’accompagnement à celles et ceux qui s’identifient à tous les groupes sous-représentés en entrepreneuriat, par exemple les personnes racisées, issues des communautés LGBTQ+, Premières nations, Inuits ou encore celles en situation de handicap.

« Nous souhaitons voir en entrepreneuriat une diversité aussi grande que celle que l’on retrouve dans notre société, explique la présidente d’Evol, Sévrine Labelle. Nous sommes convaincus qu’en mettant de l’avant la diversité, on deviendra plus prospère comme communauté, plus soucieuse de l’environnement et de l’humain.»

Cette nouveauté arrive après l’annonce d’une nouvelle enveloppe de financement pour Evol: le fonds d’investissement passe de 19 M$ à 52,5M$. Evol prévoit donc offrir du financement plus élevé aux entrepreneurs choisis et prévoit doubler le nombre d’entreprises soutenues, soit près de 200 par année. Pour accéder au financement d’Evol, une entreprise doit être détenue au minimum à 25% par une personne issue d’un groupe sous-représenté et doit viser à répondre à au moins un Objectif de développement durable (ODD) de l’ONU.

« Par notre accompagnement, nous souhaitons nous assurer une prise de conscience, que les entrepreneurs développent des pratiques responsables au sein de leur entreprise et que celle-ci ait un impact positif dans l’écosystème.»

Evol utilise donc les ODD comme cadre de référence pour mesurer les impacts et l’évolution des pratiques d’affaires. En tant qu’organisation, Evol se mesure elle-même à travers, notamment, les Objectifs 5 (Égalité entre les sexes) et 10 (Inégalités réduites). Quant aux entreprises soutenues, Evol prévoit travailler de plus près avec les Objectifs 12 (Consommation et production durables), puisque de nombreuses entreprises sont issues du commerce de détail ou de l’agroalimentaire, 8 (Travail décent et croissance économique), pour des emplois de qualité et durables, et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), afin d’inciter les entreprises à réduire leurs GES.

Ainsi, Evol suivra l’évolution financière des entreprises qu’elle accompagne, mais aussi leurs démarches et leurs impacts en matière de développement durable. Afin d’évaluer spécifiquement les avancées des ODD, elle leur fournira un plan personnalisé avec des cibles et des outils de mesure simples, adaptés à leur réalité et leurs besoins. «On souhaite s’arrimer à ce qui se fait dans les grandes entreprises en matière de développement durable pour que les entrepreneurs soient prêts quand ils entreront dans la cour des grands.»

En outre, pour la présidente d’Evol, l’atteinte de ses nouveaux objectifs en matière de diversité et de pratiques durables ne se réalise pas seul, mentionnant notamment la collaboration avec Accélérer 2030, qui fédère l’engagement des organisations québécoises à l’égard des ODD. « C’est en misant sur la complémentarité de chacun dans la communauté qu’on va y arriver. On peut penser à mettre sur pied des stratégies de partenariat, des alliances ou partager nos expertises. C’est ensemble qu’on arrivera à transformer l’économie », conclut Sévrine Labelle.

Cet article fait partie d’une série consacrée aux Objectifs de développement durable de l’ONU, dont le Canada est signataire, et à la façon dont les organisations québécoises peuvent les utiliser dans leurs propres stratégies d’impact sociétal.

Photo de une: Christina – Wocintechchat