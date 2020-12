Partagez David Santelli: «Comprendre son écosystème est fondamental pour avoir un impact» Par Marie Allimann | 9 décembre 2020 | À la une | Entreprise

Comment s’assurer que son entreprise génère un véritable impact positif sur la communauté? C’est ce que nous avons demandé à David Santelli, qui interviendra lors de la conférence Novae sur l’Entrepreneuriat à impact.

Une solution d’impact est une solution durable, selon David Santelli, fondateur de Rhizome, une agence de conseil en innovation, et partenaire stratégique de L’Esplanade, le catalyseur d’innovations sociales. «La solution d’impact ne doit pas être un simple pansement, elle doit prendre en compte les causes profondes d’une problématique et être ancrée dans les besoins réels», explique-t-il. D’où le parcours Impact8, une série de programmes que David Santelli et l’Esplanade créaient en 2015 pour aider les entrepreneurs sociaux à engendrer de l’impact durable.

Ce parcours propose de les accompagner tout au long des étapes du développement d’un projet: des cohortes dédiées à la validation et au lancement des projets d’impact, à celles consacrées à la maximisation de leur impact social et à la pérennisation de leur modèle d’affaires, jusqu’à des accompagnements personnalisés pour faciliter leur croissance, notamment par le développement d’une stratégie de financement.

L’objectif ultime est d’encourager les changements systémiques dans différents écosystèmes. «Plutôt que d’accompagner une solution à la fois, nous avons une approche écosystémique pour mener à des solutions complémentaires, qui génèrent un impact beaucoup plus structuré et durable.» Par exemple, face aux enjeux de logistique urbaine dits des premier et dernier kilomètres, les solutions portent non seulement sur la décarbonisation des livraisons, mais aussi sur la réduction de la congestion routière, du bruit et de la pollution atmosphérique, ou encore sur la mutualisation des entrepôts.

Et pour mieux saisir les problématiques existantes, le parcours Impact8 se concentre non seulement sur les territoires mais aussi sur trois secteurs principaux, soit les systèmes alimentaires, la santé communautaire et l’environnement et les changements climatiques. « Cette approche permet aux entrepreneurs sociaux de comprendre la chaine causale, de réfléchir à l’écosystème dans sa globalité et d’identifier les partenaires et les acteurs de l’écosystème avec lesquels ils vont devoir jouer s’ils veulent que leur proposition génère un véritable impact.» Surtout, cette approche encourage l’émergence de solutions d’innovation sociale conçues pour répondre aux besoins réels des milieux, ce qui, pour David Santelli, s’avère fondamental à une organisation qui cherche à se développer, voire à survivre dans le contexte actuel de la crise sanitaire.

Pour l’heure, l’engouement pour des pôles d’innovation comme L’Esplanade démontre la volonté croissante des entrepreneurs à développer des solutions qui s’inscrivent dans une démarche d’impact. Ce mouvement est d’ailleurs en phase avec les changements qu’observe David Santelli plus largement depuis plusieurs années. «Le monde de l’investissement bouge: des grands fonds de gestion comme BlackRock incitent maintenant les entreprises mondiales à changer leurs pratiques et à être des citoyens corporatifs actifs dans les changements.» Et dans ce mouvement, il est important pour les entrepreneurs à impact ou ceux qui ont un potentiel d’impact, de travailler dans l’écosystème: «Pour être conscient de ce qui existe, de ce que font les autres, de ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pour toujours ancrer sa proposition dans la réalité de l’écosystème.»

