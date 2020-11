AGÉCO: «Nous voyons clairement que les organisations désirent se transformer»

Si la pandémie frappe la plupart des entreprises, l’intérêt pour l’écoconception et la réduction des impacts climatiques, notamment, demeure vif, constate AGÉCO.

De l’économie agro-alimentaire à la responsabilité d’entreprise, Groupe AGÉCO est un cabinet d’experts-conseils qui aide entreprises et organisations à mieux répondre aux différents enjeux de développement durable. Fondée il y a près de 20 ans par des consultants issus de l’Université Laval, la compagnie a progressivement renforcé ses expertises notamment à travers l’acquisition de Quantis Canada, un cabinet-conseils spécialisé en analyse du cycle de vie. L’entreprise compte aujourd’hui dans son équipe multidisciplinaire une vingtaine d’experts – économistes, ingénieurs, gestionnaires, spécialistes de RE, etc. – dans ses bureaux de Québec et Montréal, ainsi qu’en Colombie-Britannique.

Pour AGÉCO, l’important est d’adapter ses expertises aux nouvelles méthodologies développées à la lumière de la compréhension des enjeux actuels, qu’il s’agisse des changements climatiques ou des impacts sociaux. «Il y a au sein d’AGÉCO cette volonté de saisir cette mouvance, indique Julie-Anne Chayer, vice-présidente de Groupe AGÉCO. Nous sommes par exemple l’un des précurseurs dans l’analyse sociale du cycle de vie. Nous participons aussi au développement méthodologique de thématiques émergentes – telles que les évaluations de l’impact social ou de la séquestration du carbone – et des secteurs comme l’agroalimentaires et les bâtiments durables qui sont à l’avant-plan de l’agenda du développement durable.»

Cette démarche vise à répondre aux besoins toujours plus pointus des organisations en matière de responsabilité d’entreprise. «La façon de travailler d’AGÉCO est en constante évolution, notamment ces cinq dernières années où l’on a pu constater que la motivation et la mobilisation de nos clients et partenaires sont beaucoup plus fortes maintenant.» Et pour cause, ces organisations veulent plus que jamais mettre en œuvre des pratiques en développement durable et agir en fonction d’objectifs solides, chiffrés et réalistes basés les meilleures pratiques et sur l’état actuel des connaissances scientifiques. Et cela inclut la mise en place d’un plan stratégique en responsabilité sociale, d’une politique d’approvisionnement responsable ou encore l’intégration d’une gestion des risques de la chaine de valeur. «Nos services sont multisectoriels. Nous sommes par exemple présents dans les secteurs des télécommunications, de l’agriculture, de l’aéronautique, du bâtiment ou des pâtes et papiers, que ce soit auprès de clients tels que les Producteurs et productrices acéricoles, Cascades, Bell ou Éco Entreprises Québec.» Cela a par exemple mené l’entreprise à faire des analyses de cycle de vie pour les fermes de toit préfabriquées à ossature légère en bois ou pour la production laitière.

Signe des enjeux actuels, les demandes de la clientèle d’AGÉCO portent en particulier sur quatre expertises-clés. D’abord sur la volonté d’établir des cibles de réduction des émissions de GES en phase avec la communauté internationale. Julie-Anne Chayer constate par ailleurs une volonté toujours plus grande de la communauté d’affaires de créer de l’impact social au-delà de la profitabilité. Le domaine des emballages suscite également un grand intérêt. «De plus en plus d’entreprises nous contactent pour se doter d’une politique d’emballage et d’outils pour mieux écoconcevoir, optimiser et réduire leurs emballages.» Quatrième champs d’expertise: l’éco-conception des matériaux de construction, qui connait un intérêt croissant dans le domaine du bâtiment.

«Nous voyons très clairement que les organisations désirent se transformer. D’ailleurs, même en cette période de pandémie, nous n’avons eu aucun ralentissement des demandes! »

La rédaction de cet article a été financée par Groupe AGÉCO.