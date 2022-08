5@7 Novae : lançons notre saison de l’impact social

Simple et convivial, l’événement qui se tiendra le 31 août sera l’occasion de nous retrouver, de présenter les événements de la saison 2022-2023 et de revenir sur notre projet d’Espace Novae.

Alors que depuis deux ans les occasions de se rassembler ont été très rares, pandémie oblige, nos retrouvailles lors des Prix Novae en mai nous ont rappelé combien les projets transformateurs dans lesquels nous sommes tous impliqués n’ont de sens que lorsque l’on peut les partager. Le lancement de notre saison 2022-2023 nous semblait donc être une occasion idéale pour vous proposer ce 5@7 et se retrouver tous ensemble.

Simple et festif, ce rendez-vous sera l’occasion de présenter les prochaines conférences Novae. Et d’échanger sur le projet que nous vous annoncions au début de l’été : la création d’un Espace Novae. Nous vous présenterons les résultats préliminaires du sondage auquel vous pouvez encore répondre ici.

Bien sûr, l’événement permettra à chacun de retrouver et rencontrer celles et ceux qui oeuvrent au quotidien dans des projets à impact social. Bref, une bonne dose d’idées, de rencontres humaines et d’inspiration!

L’événement se tiendra le mercredi 31 août, de 17h00 à 20h00 au Ping Pong Club (5788, boulevard Saint-Laurent, Montréal). L’événement est gratuit. Pour s’y inscrire, cliquer ici.

Photo de une: Olena Sergienko