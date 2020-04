Faites rayonner vos démarches d’économie circulaire

Quatre organisations québécoises pourront représenter l’innovation et la dynamique d’économie circulaire au Québec.

La plateforme Québec Circulaire, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est à la recherche des meilleures initiatives du genre au Québec. Cet appel veut mettre en lumière les territoires et les organisations qui posent les bases d’un cadre cohérent et structurant permettant de répondre aux besoins de la société, tout en préservant les ressources.

Ces initiatives en économie circulaire peuvent être un produit, un service, une stratégie d’affaires, ou, encore, une forme innovante de collaboration avec une autre organisation, incluant au moins une des douze stratégies d’économie circulaire. En bref, l’initiative doit permettre de réduire la quantité de ressources vierges à extraire pour créer un produit ou un service, optimiser l’usage des ressources et produits et/ou allonger leur durée de vie, ou encore donner une nouvelle vie aux ressources.

Une sélection de quatre initiatives sera effectuée, sur la base de critères incluant la réduction significative des impacts sur l’environnement, et le potentiel de l’initiative pour une meilleure gestion des ressources à l’échelle du Québec. En plus d’un article sur la plateforme internationale EconomieCirculaire.org offerts aux quatre initiatives retenues, l’une d’entre elles se verra décerner un prix coup de coeur, consistant en un accompagnement personnalisé par la firme QUiNTUS sur la communication et la planification stratégique responsable.

Les organisations ont jusqu’au 12 juin pour soumettre leur initiative. Retrouvez toute l’information pour répondre à cet appel sur Québec Circulaire.

Photo de une: Banc et bac à fleurs. Projet issu de la revalorisation du bois de frênes, réalisé par Bois Public pour le PARI St-Michel et l’Eco-quartier St-Michel, à Montréal.

La rédaction de cet article a été financée par Québec Circulaire.