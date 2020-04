Entraide: la communauté Novae en action (2)

Après la publication de notre appel à l’entraide, de nouvelles demandes et ressources nous proviennent de la communauté.

DEMANDES

Communautique a conçu une visière de protection réutilisable pour le personnel du réseau de la santé. En mode Fablab et open source, l’organisme a une capacité de production de 1000 à 3000 visières par jour, mais est à la recherche de plastique. On recherche plus spécifiquement 1200 feuilles de plastique PETG afin de produire quelque 30 000 visières. On peut contacter Communautique et suivre ce projet via la page echoFab.

Greenpeace Canada mène un court sondage (5 questions) afin d’identifier les priorités d’action que l’organisation devrait mettre en oeuvre dans le contexte de la crise du Covid-19.

L’Association canadienne de santé publique et Potloc mènent un sondage dans le but de savoir ce que vivent les professionnels de la santé qui font face à la pandémie du Covid-19. «Les données que nous collectons aideront, nous l’espérons, à informer les instances décisionnelles au niveau gouvernemental, et à donner un aperçu de la situation au grand public.»

OFFRES ET RESSOURCES

TechnoMontréal a créé le Mur des innovations technologiques québécoises. On y répertorie des entreprises, organisations et individus oeuvrant dans la sphère de l’innovation technologique à l’échelle du Québec et dont les solutions peuvent répondre aux défis auxquels notre société et notre économie font face actuellement.

En pleine crise sanitaire et économique, Atelier met à disposition gratuitement un outil permettant aux entreprises d’évaluer leur modèle d’affaires sur trois dimensions (économie, environnement, social): il s’agit ici de cartographier sa structure organisationnelle actuelle afin d’utiliser ces bases comme levier d’innovation pour effectuer un éventuel pivot dans son modèle d’affaires, et ainsi mieux aborder l’après-crise.

La plateforme de sociofinancement Ulule a annoncé supprimer sa commission habituelle prise sur les montants recueillis par les porteurs de projet. Ici, on vise spécifiquement les projets de solidarité directement liés à la crise en cours, les projets de sauvegarde d’organisation ou événement en risque de disparition à cause de la crise du coronavirus ou les projets de recherche en lien direct avec la crise.

Le comité sectoriel EnviroCompétences a créé une trousse de soutien à destination des employeurs et des employés dans la gestion de la crise du Covid-19. Le document, mis à jour régulièrement, peut être téléchargé ici.

L’organisme Les Compagnons maraîchers coordonne des maillages entre les fermiers(ères) dans le besoin et les gens aptes à aider/travailler. Vous voulez aider/travailler? Manifestez-vous ici. Vous avez ou aurez besoin de main-d’oeuvre cet été? C’est par là.

