Cascades fait rouler de plus en plus d’employés en électrique

Au cours des deux dernières années, le nombre d’employés de Cascades qui roulent en véhicules électriques a fortement augmenté.

Cascades lançait en novembre 2017 un programme d’accès aux véhicules électriques, un projet novateur récompensé par un Prix Novae en 2019. Ce projet destiné à ses employés vise à leur faciliter l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, neuf, d’occasion ou même loué à long terme, en leur offrant une aide financière allant jusqu’à 2000 $ et l’utilisation gratuite de bornes de recharge disponibles sur leur lieu de travail, voire même dans les lieux publics qu’ils fréquentent dans la communauté environnante.

D’abord conçu sous forme de projet-pilote auprès des 1400 employés de l’usine de Kingsey Falls pour une durée d’un an, ce programme a suscité un intérêt rapide au-delà de cette première usine, de sorte que la compagnie décidait de le déployer sur l’ensemble de ses sites québécois six mois plus tôt que prévu. Accessible dès lors à 4400 employés, le programme d’accès aux véhicules électriques a également été offert à 2200 employés en Ontario à compter de mai 2019. Au total, une centaine de bornes de recharge de différentes puissances ont été mises en place en tenant compte des besoins des usagers sur chacun des sites et notamment du nombre d’utilisateurs et des kilomètres qu’ils parcourent.

«Avec 175 employés impliqués actuellement, on peut dire que le nombre d’électromobilistes a quasiment doublé depuis le prix Novae», indique Marie-Eve Chapdelaine, conseillère en développement durable chez Cascades. Il faut dire qu’en octroyant un montant de 2000$ pour un véhicule neuf, le programme contribue à briser l’un des principaux freins à l’accès aux véhicules électriques: le prix. «Cette somme complète les aides financières gouvernementales – provinciale et fédérale – déjà existantes et offre la possibilité de cumuler jusqu’à 15000$ de rabais au Québec, ce qui permet finalement de payer un prix comparable à celui d’un véhicule à essence.»

Le programme d’accès aux véhicules électriques touche également les véhicules fournis par la compagnie à certains de ses employés. La démarche consiste à allouer un montant comblant l’écart de prix entre un véhicule traditionnel et un véhicule électrique, et même d’installer une borne de recharge à domicile.

«Le programme et les infrastructures mises en place nous permettent d’avoir une bonne longueur d’avance dans l’électrification des transports, même si le choix des véhicules accessibles financièrement reste encore limité sur le marché», relève Marie-Eve Chapdelaine. Un défi notamment pour répondre aux besoins de certains employés de Cascades, tels que les représentants des ventes qui dépendent d’une grande autonomie électrique pour pouvoir cumuler les kilomètres chaque jour. Mais la compagnie est à l’affut des nouvelles offres et envisage déjà d’étendre son programme d’électrification à toute sa flotte de véhicules commerciaux.

Avec plus de deux ans d’expérience, le programme d’accès aux véhicules électriques de Cascades inspire aujourd’hui d’autres entreprises. «Le prix Novae a permis de mettre en lumière notre programme, et notre expérience bénéficie maintenant à d’autres organisations: certaines, comme Boralex, une entreprise productrice d’énergie renouvelable, nous contactent pour comprendre la manière dont nous avons mis en place ce programme afin de se lancer elles aussi dans une démarche similaire.»

