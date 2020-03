Garantie solidaire: un financement pour soutenir l’impact social

Depuis deux ans, les organismes québécois ont accès à un outil financier original afin de soutenir le déploiement de leur mission sociale.



Comment faciliter l’amorce de projets à impact proposés par des entreprises d’économie sociale qui sont dans l’incapacité d’apporter une garantie à un prêt nécessaire pour boucler leur montage financier? «En offrant à ces organisations une garantie leur permettant d’aller chercher la partie de financement qui leur manque», indique Diane Maltais, conseillère principale en innovation et finance solidaire à la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Voilà en substance l’objectif de la Garantie solidaire lancée par la Caisse d’économie solidaire en partenariat avec les fondations McConnell, Chagnon et Saputo en juin 2018. Récompensé par un Prix Novae en 2019, cet outil financier, simple et novateur, permet à ces fondations d’agir comme endosseurs pour permettre à des coopératives et organismes à vocation sociale d’obtenir un complément de financement auprès de la Caisse. «Surtout, cette garantie d’un montant total de 15 millions$ permet de développer des projets d’impact social qui ne pourraient pas être financés autrement.»

En démarrage ou en développement, tout projet social et communautaire est éligible que ce soit pour approvisionner un fonds de roulement, concrétiser une relocalisation, soutenir un développement technologique, agrandir ou acquérir des locaux, etc. Aux quatre premiers projets sélectionnés pour leur impact sur la création d’habitations communautaires (groupe CDH) et d’espaces publics (La Pépinière [photo de une]), le soutien de proches aidants (ALPABEM) et l’insertion socioprofessionnelle (Buffet Accès Emploi), la Garantie solidaire a ensuite permis à cinq autres organisations d’obtenir un prêt complémentaire auprès de la Caisse d’économie solidaire en 2019. On trouve parmi elles la coopérative Eva, une jeune pousse qui propose une application mobile de covoiture commercial selon un modèle coopératif, ou encore la coopérative de solidarité Vie et Cie qui promeut l’achat de produits locaux biologiques et le zéro déchet.

«Depuis 2018, cela correspond à 1 350 000$ de garantie de prêt sur des montages financiers totalisant plus de 25 millions$. En moyenne, le petit montant offert par la Garantie solidaire permet d’aller chercher cinq fois plus de financement dans le montage financier de chacune de ces organisations. Son effet de levier est donc considérable», précise Diane Maltais. Autre constat : la Garantie demeure un outil financier complémentaire à l’offre existante du marché. «Elle respecte la mission des partenaires de la finance solidaire comme le Réseau d’investissement social du Québec, la Fiducie du Chantier d’économie sociale ou Filaction, en leur laissant la priorité pour couvrir l’ensemble des besoins des organisations dans les montages financiers. La Garantie ne fait que compléter les besoins qui n’ont pas trouvé de financement.»

Alors que le Prix Novae remporté au printemps dernier a permis de mieux faire connaitre la Garantie solidaire sur le marché de la finance d’impact, les besoins financiers s’imposent, et particulièrement dans trois domaines: «la santé, l’habitation communautaire pour contrer la pénurie de logements et le développement durable pour faire face à la crise environnementale.»

