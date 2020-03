Entraide: la communauté Novae en action

Après la publication de notre appel à l’entraide, voici les premières demandes et offres de soutien reçues de la communauté.

DEMANDES

L’épicerie en ligne BocoBoco recherche des fournisseurs locaux, notamment ceux qui vendaient en évènements ou auprès des restaurants. Écrivez à: commande@bocoboco.ca. L’entreprise recherche également des sacs isothermes pour livrer du frais car son fournisseur a fermé.

La Clinique médicale Angus a besoin de bénévoles. Elle a été mandatée pour ouvrir une Clinique désignée d’évaluation, afin d’offrir des consultations médicales aux personnes ayant reçu un diagnostic de Covid-19 mais nécessitant un suivi médical, dans un lieu sécuritaire et indépendant de la clinique actuelle. Les bénévoles auront pour tâches de s’assurer que ces personnes soient dirigées vers leur lieu de consultation attitré. Ecrivez à : info@sda-angus.com afin de recevoir plus d’information et un formulaire de disponibilités.

OFFRES

Anne-Laure Marcadet, de Krôma conseil et coaching, peut aider des organismes avec les questions suivantes: prise de décision, gestion du stress / garder son calme, gestion des employés à distance. Elle offre des sessions de coaching express (bénévolement) de 20-30 minutes. Contact: almarcadet@kroma-conseil.com.

Stéphanie Dubé est enseignante en Entrepreunariat et se propose d’aider un ou des entrepreneurs. «Je suis bonne pour faire des appels, des demandes de soumission, pour répondre à des clients, ou toute autre petite tâche que je peux faire sans trop connaître la compagnie. J’ai un Bac en Marketing, je suis bilingue, efficace et j’ai du temps.» Contactez-la à stephanie_dube@hotmail.com.

HDS Environnement offre des services de formation et d’essais d’ajustement pour vérifier l’étanchéité des appareils de protection respiratoire. L’entreprise offre aussi différents services pour les situations d’urgences et de prévention afin d’assurer un milieu de travail favorable à la santé et à l’environnement. Contact: 514-398-0553

Accultura propose ses services de traduction pour toute communication liée à Covid-19 en mode «Payez ce que vous pouvez». Du français vers l’anglais et l’inverse. Communiquez avec ysabel@accultura.com.

Montréal inc. et Bonjour Startup Montréal propose leur soutien (gratuit) aux entrepreneurs montréalais qui se questionnent sur : comment gérer mon cash-flow? Comment profiter des mesures économiques actuelles? Comment générer des opportunités avec ce qui se passe? Comment tout restructurer avec mon équipe? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Contactez coach@montrealinc.ca en précisant vos besoins.

Insertech maintient les biens et services essentiels pour ceux qui en ont besoin (télétravail, école à la maison….) : vente en ligne d’ordinateurs (la livraison est gratuite pour éviter aux gens de se déplacer), soutien technique à distance, formations en ligne. La boutique est fermée, mais on peut téléphoner au 514-596- 2842 du lundi au vendredi 9h-17h.

RESSOURCES

Pour stimuler l’achat local, tout en respectant la distanciation sociale, le site Solution locale répertorie les établissements à travers le Québec qui assurent la livraison à domicile et autres point de cueillette sans contact.

Espace OBNL a créé un Répertoire des ressources afin de favoriser la mise en commun de services, de biens et d’expertises professionnelles pour aider les gestionnaires d’OBNL à faire face à la crise.

L’Esplanade et ses partenaires, dont la Ville de Montréal, font un sondage auprès des entrepreneurs afin de saisir leurs enjeux actuels et anticipés en ces temps de Covid-19. Pour accéder au sondage, cliquer ici.

Le Groupement des chefs d’entreprise a lancé le manifeste Entrepreneurs: ensemble pour durer (#EnsemblePourDurer) afin de créer un mouvement d’entraide.

Pour faciliter le maillage entre organismes et citoyens souhaitant effectuer du bénévolat, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec a adapté son site JeBenevole.ca aux besoins croissants dus à la pandémie. La plateforme Simplyk répertorie elle aussi les organismes qui ont des besoins spécifiques en lien avec la crise actuelle.

Pour citoyens et entrepreneurs, le site Aide Covid, produit par Québec solidaire, répertorie les différents programmes d’aides déployés pour soutenir celles et ceux qui subissent des impacts économiques dûs à la Covid-19.

