Covid-19: comment vous aider ?

Nous vous proposons de faciliter les demandes d’aide et les offres de soutien entre vous, membres de la communauté des innovateurs sociaux.

La période que nous traversons est exceptionnellement perturbante, à tous les points de vue. Nous sommes tous confrontés à une gestion des urgences, des priorités (personnelles, professionnelles). Nous savons que cette période risque non seulement de durer plusieurs semaines, mais aussi d’avoir des répercussions sur nos vies et activités pendant encore de longs mois.

Aujourd’hui, et alors que nous entamons la seconde semaine de confinement, nous voulons vous proposer notre aide. Notre communauté est certainement l’une sur lesquelles nous devrons, collectivement, le plus compter pour inventer la société et l’économie de demain, de l’après-crise. Mais pour l’heure, il s’agit d’en prendre soin, de cette communauté. C’est ce à quoi nous voulons contribuer.

Voici ce que nous vous proposons.

En utilisant l’adresse cavabienaller@novae, dites-nous ce dont vous avez besoin (expertises, conseils, ressources…), comment un membre de la communauté pourrait vous aider en ce moment. Ou à l’inverse quel type de soutien vous pouvez offrir à quelqu’un d’autre. Soyez précis et concis (quelques lignes maximum) ; au besoin, insérez les liens de références à vos appels/propositions plus détaillés.

Vous pouvez aussi nous partager vos bons coups et initiatives d’entraide, vos témoignages et réflexions, vos réalités entrepreneuriales et professionnelles, vos préoccupations, vos sources de réconfort et de motivation pour passer au travers cette tempête, vos bonnes adresses d’achat local (en ligne).

En publiant vos messages et en les diffusant auprès de tous, nous voulons continuer à jouer notre rôle : animer, outiller, mobiliser cette formidable communauté de professionnels et de citoyens qui inventent l’économie positive et engagée dont nous avons besoin. L’entraide est on ne peut plus primordiale en ces temps difficiles ; nous souhaitons en être un précieux maillon.

Bon courage à tous.

Photo: Helena Lopes