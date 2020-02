Tricycle remporte le concours Mouvement Novae 2020

A l’issue des quatre mois de rencontres et de co-développement qui ont jalonné le concours Mouvement, c’est la jeune entreprise Tricycle qui a été désignée gagnante.

Rappelons qu’après avoir été sélectionnés en octobre dernier pour l’impact et l’originalité de leurs projets d’innovations sociales, les 9 entrepreneurs ont participé à une série de rencontres de travail et de codéveloppement afin de consolider leurs projets et leurs réseaux d’affaires, en collaboration avec les partenaires du concours : Loto-Québec, Cascades et Keurig Dr Pepper.

En s’appuyant sur l’écosystème Novae, la mission du concours Mouvement est en effet de créer des collaborations uniques entre petites organisations et grandes entreprises afin de maximiser leurs impacts. Ainsi, Mouvement offre à la fois des mises en relation ciblées, des bourses en argent et en services, et un rayonnement auprès des influenceurs de l’économie positive et engagée.

La rencontre finale s’est tenue jeudi, devant public. Les neuf entrepreneurs faisaient alors face à leur dernier défi : effectuer leur pitch de 90 secondes en vue de remporter la bourse Loto-Québec de 10000$.

«Au fil des rencontres, nous travaillons collectivement à maximiser les démarches d’affaires à impact de chacun des entrepreneurs de la cohorte. Dans le même temps, côté jury, nous approfondissons notre évaluation de l’originalité et de la pertinence de leurs projets d’affaires, ainsi que leur posture entrepreneuriale. Le pitch constitue leur ultime test par lequel on évalue leur capacité à convaincre et mobiliser leur auditoire autour de leur vision», explique Mickaël Carlier, président de Novae.

A l’issue de ce processus et de l’exercice de pitch, c’est Tricycle qui a gagné le concours. Cette jeune entreprise déploie un modèle d’économie circulaire, en circuit court, en vue de produire des insectes destinés à la consommation humaine ou animale. Ces insectes sont nourris de résidus provenant de transformateurs alimentaires situés à proximité, entreprises qui elles-mêmes introduisent des ingrédients revalorisés, à l’image de Loop Mission. Tricycle donne ainsi une «troisième» vie à ces résidus alimentaires en les réintroduisant dans la chaine de production. C’est cette vision très novatrice et holistique qui a particulièrement séduit le jury.

Par ailleurs, les neuf projets faisaient l’objet d’un vote populaire: c’est Pratico Plastique qui a remporté ce prix du public, grâce auquel il bénéficiera d’une campagne de communication sur Novae.ca d’une valeur de 5000$.

Initié par Novae et Loto-Québec, l’édition 2020 du concours Mouvement est menée en collaboration avec Cascades et Keurig Dr Pepper. Le prochain appel à candidatures sera lancé en septembre 2020.