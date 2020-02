Novae lance des formations sur les stratégies à impact

Novae lance un programme de formations afin d’aider les entreprises à intégrer les notions d’impact dans leurs stratégies d’affaires.

Le 21 avril, la première de ces formations exclusives, tenues en collaboration avec les Formations Infopresse, chef de file depuis une dizaine d’années de la formation spécialisée au Québec, aidera les organisations à amorcer ou accélérer leur virage stratégique en tenant compte des nouvelles réalités sociétales et environnementales.

Qu’il s’agisse de saisir le nouveau vocabulaire de ces environnements d’affaires à impact, de se familiariser avec les outils et cadres de référence permettant d’assurer un véritable processus d’innovation sociétale, ou encore d’ancrer ces engagements corporatifs dans la vision stratégique et la culture de l’organisation, cette formation fournira un portrait détaillé des réflexes d’affaires que doit dorénavant adopter tout bon décideur.

Depuis près de 15 ans, Novae, média de l’économie positive et engagée, suit, stimule et décortique ces pratiques d’affaires qui allient innovation et impact sociétal. Qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de startups, et quelque soit le secteur d’activité, toutes les organisations doivent, à l’heure de l’urgence climatique et de la pénurie de main-d’oeuvre qui frappe le Québec, redoubler d’ardeur pour innover, se distinguer et démontrer leur pertinence: la compréhension des notions d’innovation d’affaires à impact sociétal est aujourd’hui incontournable.

«La pression que subissent les entreprises vient potentiellement de partout: des employés qui veulent que leur employeur en fasse davantage pour la planète, des investisseurs qui cherchent à gérer leurs risques climatiques, des consommateurs qui se tournent de plus en plus massivement vers des marques engagées et réellement progressistes à l’égard de la communauté. Mais si la pression est grandissante, à tous ces défis correspondent autant d’opportunités d’innovations: c’est cette culture d’affaires à impact, positive et engagée, que permettra d’acquérir cette formation», expliquent Mickaël Carlier et Matthieu Salou, dirigeants de Novae et formateurs au Campus Infopresse.

On répondra à des questions, régulièrement posées par les gestionnaires, telles que: quelles sont les actions environnementales ou sociétales que notre organisation peut poser? Comment les arrimer à notre modèle d’affaires? Par quoi commencer? Comment prioriser? Comment s’y retrouver parmi les innombrables normes, logos, certifications? La formation permettra en outre aux participants de clarifier et de s’approprier les principaux concepts afin de les intégrer dans tous les processus décisionnels de l’organisation.

Cette première formation se tiendra le 21 avril, de 9h00 à 17h00, au Campus Infopresse (4310, boulevard Saint-Laurent, à Montréal). Pour consulter le détail de la formation et s’inscrire, cliquer ici.