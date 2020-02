Entrepreneuriat à impact: 90 secondes pour convaincre

Dans quelques jours, les 10 entrepreneurs à impact du concours Mouvement disposeront de 90 secondes pour faire leur pitch final.

Rappelons qu’après avoir été sélectionnés en octobre dernier pour l’impact et l’originalité de leurs projets d’innovations sociales, les 10 finalistes ont participé à une série de rencontres de travail et de codéveloppement afin de consolider leurs projets et leurs réseaux d’affaires, en collaboration avec les partenaires du concours : Loto-Québec, Cascades et Keurig Dr Pepper.

En s’appuyant sur l’écosystème Novae, la mission du concours Mouvement est en effet de créer des collaborations uniques entre petites organisations et grandes entreprises afin de maximiser leurs impacts. Ainsi, Mouvement offre à la fois des mises en relation ciblées, des bourses en argent et en services, et un rayonnement auprès des influenceurs de l’économie positive et engagée.

Les 10 entrepreneurs de la cohorte 2020 sont : Ronald Jean-Gilles (IULE), Johann Girault (Les Urbainculteurs), Gauthier Vendioux (Focal), Francis Gagnon, (Pratico Plastique), Elliot Daigneault (BizBiz Share), Joffrey Fuzet (Livraison vélo Montréal), Maxime Beauchesne (Bosk), Alexis Fortin (Tricycle), Rachel Labbe-Bellas (The Green Stop) et Simon Dufour Préfontaine (Novagrow).

Les candidats sont désormais face à leur dernier défi : l’événement Mouvement au cours duquel ils feront leur pitch de 90 secondes en vue de remporter la bourse Loto-Québec de 10000$.

«Depuis près de 15 ans, nous avons bâti un écosystème extrêmement riche et diversifié en matière d’innovation d’affaires et impact sociétal : c’est toute cette connaissance dont nous faisons bénéficier les candidats de Mouvement, indique Mickaël Carlier, président de Novae. Leur ultime travail: effectuer un pitch engageant et convaincant!»

Pour le public, l’événement est non seulement l’occasion d’entendre et rencontrer ces 10 entrepreneurs novateurs, mais aussi de rencontrer les autres acteurs et intervenants de tout cet écosystème. On y annoncera également le gagnant du vote du public (on peut encore voter ici) : celui-ci remportera une campagne de communication sur Novae.ca d’une valeur de 5000$.

L’événement Mouvement se tiendra jeudi 20 février, dès 17h00, à L’Esplanade (6750 Esplanade, Montréal). Détails & réservation.

En une: William Walcker, cofondateur de l’entreprise Naak, lors de son pitch à Mouvement 2017.