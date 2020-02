Création d’un regroupement dédié à l’économie circulaire du plastique

Plusieurs grandes entreprises, dont Keurig Dr Pepper Canada, se mobilisent afin de créer une véritable économie circulaire des plastiques.

Cinq entreprises importantes du secteur alimentaire, des boissons et de l’emballage au Québec (Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada, TC Transcontinental) ont uni leurs forces avec l’Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP) afin de créer le Groupe d’action plastiques circulaires (GAPC). Objectif: favoriser la mise en place d’une économie circulaire pour les plastiques au Québec et au Canada.

Mené avec l’appui financier d’Environnement et Changements climatiques Canada (ECCC) et d’Éco-Entreprises Québec, le projet initié par le GAPC sera coordonné par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI) du Cégep de Sorel-Tracy, et le cabinet Chamard Stratégies environnementales, dont l’expertise n’est plus à démontrer. En misant sur une meilleure adéquation entre les besoins des marchés et des acteurs du recyclage (centres de tri et conditionneurs), l’initiative visera à proposer des pistes d’optimisation de la gestion des plastiques tout au long de la chaîne de valeur. Il s’agira notamment d’en élaborer une cartographie complète et d’identifier des solutions innovantes qui seront par la suite mises à l’épreuve par le biais de projets pilotes déployés sur le terrain.

«Nous sommes tous conscients que le plastique doit non seulement être mieux recyclé au Québec, mais surtout, il doit être réutilisé dans une perspective d’économie circulaire. Notre volonté est que l’ensemble des plastiques puissent être recyclés au Québec et qu’un véritable marché de la résine recyclée s’implante sur notre territoire. Pour y arriver, nos centres de tri et nos conditionneurs doivent être mieux épaulés, et notre engagement s’inscrit dans cette perspective et cette volonté de poser des gestes concrets à cet effet», expliquent les membres fondateurs du GAPC.

Par l’entremise de ce projet, les membres du GAPC souhaitent apporter des solutions concrètes aux enjeux actuellement vécus par l’industrie du recyclage au Québec et au Canada. Pour ce faire, ils soutiendront la création de marchés locaux et nationaux autour des matières recyclées de qualité. Cette initiative portée par des chefs de file de l’industrie tombe donc à point nommé et s’inscrit parfaitement dans cette volonté annoncée récemment par le gouvernement du Québec de renforcer la responsabilité des entreprises dans la gestion du recyclage.

«Le développement durable fait partie de notre ADN et nous sommes déterminés à y contribuer, notamment en concrétisant notre engagement envers des emballages 100% recyclables ou compostables, et contenant 30% de matières recyclées d’ici 2025. Keurig Dr Pepper Canada est donc très fière d’être parmi les membres fondateurs du GAPC, et d’y travailler aux côtés de leaders de l’industrie au développement et à la mise en œuvre de solutions concrètes visant à optimiser le recyclage des plastiques au Canada et au Québec. À travers ce projet, nous souhaitons contribuer de façon collaborative à la construction d’une économie circulaire des plastiques, au bénéfice de l’environnement et de l’économie locale», souligne Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada.

Environnement et Changements climatiques Canada soutiendra financièrement la phase initiale du projet par une subvention de près de 475 000 $. La portion résiduelle du financement de cette première étape sera assumée par les membres fondateurs du GAPC et Éco Entreprises Québec, qui soutiendront également le projet par leur expertise et leur savoir-faire.

Le GAPC pourra bénéficier pour ce projet du soutien de plusieurs organisations, dont la connaissance du milieu sera mise à profit pour assurer le succès de l’initiative. Éco Entreprises Québec, le Conseil patronal de l’environnement du Québec, l’Union des municipalités du Québec, l’Institut EDDEC, le Conseil canadien du commerce de détail et le CETEQ agiront ainsi comme partenaires aviseurs du projet, dont la première phase s’échelonnera jusqu’en octobre 2020.

Cet article fait partie d’une série dont la rédaction est financée par Keurig Dr Pepper Canada.