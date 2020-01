Un micro-jardin pour cultiver ses micro-pousses

Alors que la consommation de micro-pousses est en pleine croissance, Novagrow permet de les cultiver directement chez soi.

Depuis l’été 2019, Novagrow propose des jardins d’intérieur automatisés permettant la culture de pousses. Entrevue avec Simon Dufour Préfontaine, cofondateur de cette startup récemment sélectionnée au concours Mouvement 2020.

Pourquoi vous êtes-vous lancés dans ce type d’agriculture ?

Notre initiative a pour origine un projet de recherche et développement lorsque nous étions étudiants en ingénierie de l’École de technologie supérieure à Montréal. Nous avons réfléchi à des solutions concrètes pouvant répondre à une tendance économique et sociale en faveur de l’agriculture urbaine. Nous avons constaté en particulier que les gens sont à la recherche de solutions pour une meilleure alimentation, plus biologique, plus naturelle, plus végétale et plus locale. Aujourd’hui, la courbe de croissance de la production des pousses au Québec et dans la région de Toronto est exponentielle: ce marché qui n’existait pas dans les années 1980 représente actuellement 13 millions de $ en production de micro-pousses. C’est une croissance fulgurante.

Autre constat: les gens en consomment de plus en plus, sans pour autant les cultiver eux-mêmes. Les micro-pousses proviennent donc essentiellement de producteurs industriels qui proposent seulement 5 ou 6 variétés en épicerie. À cela s’ajoute l’emballage de ces pousses dans des casseaux en plastique de 30 g pour seulement 50 g de pousses!

En quoi consiste exactement votre solution?

Nous proposons un petit module technologique clef-en-main d’un ou deux étages qui permet à un individu, une famille, un café ou un restaurant de cultiver des pousses de façon automatisée 365 jours par année. Ce module se compose d’un système d’irrigation et d’un système d’éclairage qui permettent aux plantes d’assurer leur photosynthèse et de multiplier leurs valeurs nutritives.

Ces systèmes automatisés assurent un jardinage facile, sans engrais et qui ne requiert qu’un seul arrosage par semaine. Le substrat nécessaire au bon développement du système racinaire des pousses est quant à lui constitué d’un tapis compostable fait de fibres végétales : à la fin d’un cycle de culture, il suffit d’enlever le tapis pour le composter et de le remplacer par un nouveau tapis.

Ces pousses sont d’ailleurs cultivées rapidement, entre 7 et 15 jours dépendamment des variétés, ce qui assure un bon roulement de la production. En outre, nous proposons de cultiver 35 types de végétaux, que ce soit des pousses de kale, de radis, de fines herbes ou de protéines végétales comme les lentilles. Résultat: on obtient des produits biologiques, nutritifs et frais, sans emballage et à prix abordable puisque les pousses ainsi cultivées sont deux fois moins chères qu’à l’épicerie.

Où en êtes-vous dans votre projet ?

Nous avons validé ces derniers mois le besoin de notre produit sur le marché et nous développons un nouveau design pour lequel nous prenons actuellement des précommandes livrables au printemps 2020. En tant qu’entreprise en plein démarrage, nous continuons à développer nos stratégies de marketing pour nous faire connaitre dans un premier temps dans la grande région de Montréal.

Quel est votre principal défi d’affaires ?

Le principal défi porte sur le financement du développement de notre technologie et de nos produits. C’est d’autant plus difficile à Montréal où l’écosystème startup est très compétitif dans le domaine des technologies; il est parfois difficile de se démarquer.

Novagrow fait partie des 10 entreprises sélectionnées dans le cadre du concours Mouvement afin d’accélérer leur développement d’affaires à impact. Initié par Novae et Loto-Québec, Mouvement 2020 est mené en collaboration avec Cascades et Keurig Dr Pepper Canada.