FoodHero, l’application mobile anti-gaspillage

Cette jeune entreprise québécoise met en contact épiceries et consommateurs pour leur permettre de faire des économies et de réduire le gaspillage alimentaire.



Contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire en quelques clics, voilà l’objectif de l’application mobile FoodHero. Comment? En permettant aux commerces d’alimentation d’offrir à leur clientèle des rabais de 30% à 60% à l’achat de denrées retirées des tablettes à l’approche de leur date de péremption. Son initiateur, Jonathan Defoy, se définit comme un entrepreneur en série dans le domaine technologique depuis près de 20 ans; il découvrait il y a trois ans l’ampleur du gaspillage alimentaire au hasard d’une émission télévisée, de quoi exacerber son écoanxiété : «C’est de là que tout est parti, ça m’a tellement frappé qu’il fallait que je fasse quelque chose», précise-t-il.

Gratuite et simple d’utilisation, FoodHero permet à ses utilisateurs de géolocaliser les commerces participants et d’avoir accès à la liste des invendus de chacun d’entre eux. Les offres, actualisées deux fois par jour, couvrent tous les produits d’épicerie, en particulier les produits frais: la viande, le poisson, les fruits et légumes, le prêt-à-manger ainsi que les produits laitiers et de boulangerie. En pratique, l’utilisateur effectue la commande et le paiement directement sur l’application, et récupère ensuite les achats dans le magasin sélectionné dans un délai de 24 heures ouvrables.

Première bannière d’épicerie participante, IGA a progressivement intégré l’application dans 30 de ses épiceries dans le cadre d’un projet-pilote mené de mai à octobre 2019. Cette expérience balayait la crainte de voir ce marché secondaire cannibaliser ses ventes traditionnelles, tout en confirmant le succès de l’application auprès de la clientèle. «FoodHero répond à un besoin des clients: avec 100 000 téléchargements fin octobre, la demande des clients était déjà plus forte que le nombre de magasins qui la proposaient.»

FoodHero a franchi aujourd’hui les 250000 téléchargements et compte sur un réseau de 200 magasins-participants IGA sur l’ensemble du Québec, ainsi que cinq épiceries Métro. Et si les profits de la vente des surplus sont substantiels pour les commerces, Jonathan Defoy souligne que les économies réalisées par les utilisateurs le sont aussi. «Un consommateur FoodHero moyen qui utilise l’application une fois par semaine peut épargner entre 1500 et 2000$ par année.»

En terme environnemental, l’application a permis depuis mai dernier de détourner des sites d’enfouissement près de 350 tonnes de produits alimentaires, évitant ainsi l’émission de 65 tonnes éq. CO2. D’ailleurs, pour mieux informer ses utilisateurs, FoodHero leur permet de visualiser la quantité de GES évités pour chaque produit proposé. Ces GES sont calculés par rapport aux denrées mises au rebut, en tenant compte notamment du poids du produit jeté, de la distance jusqu’à son lieu de traitement et du type de traitement – incinération ou enfouissement. «Notre système de calcul est suffisamment sophistiqué pour espérer pouvoir participer un jour à la bourse du carbone.»

À plus court terme, Food Hero compte poursuivre le déploiement de son application au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, tout en élargissant son réseau de commerces aux marchés publics et petits commerces de quartier – boulangeries, poissonneries, restaurants, etc. La jeune entreprise travaillera également sur certaines fonctionnalités notamment pour faciliter le don aux banques alimentaires des produits qu’elle n’aura pas écoulés.

