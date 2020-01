Une ferme urbaine à Québec au service des démunis

Le prochain projet des Urbainculteurs: une ferme en plein centre-ville de Québec pour fournir des légumes frais aux plus démunis.

Entrevue avec Johann Girault, directeur général de cet organisme sélectionné au concours Mouvement 2020.

Votre organisation est active dans la région de Québec depuis une dizaine d’années. Rappelez-nous votre mission.

Les Urbainculteurs est un OBNL qui, depuis 2009, fait rayonner l’agriculture urbaine dans la grande région de la Capitale-Nationale et à Lévis. Nous offrons aux organisations un service d’aménagements comestibles de A à Z, de la conception des potagers à leur réalisation et leur entretien. On compte parmi nos projets le jardin en façade de l’Assemblée Nationale, le potager sur l’hôtel du Vieux-Québec ou encore sur le toit l’Auberivière, le plus grand centre d’accueil de la ville de Québec.

Nous nous consacrons par ailleurs à la sensibilisation sur l’agriculture urbaine, que ce soit à travers des conférences, des ateliers, des cours ou même une série de podcasts. Notre mission va dorénavant s’élargir à un nouveau volet portant sur la sécurité alimentaire à travers notre projet de ferme urbaine à vocation sociale.

Expliquez-nous ce projet, et ce qui vous a conduit à vous attaquer au problème de l’insécurité alimentaire.

Nous avons mené une enquête auprès d’une soixantaine d’organismes de la région œuvrant en sécurité alimentaire, des cuisines collectives ou des banques alimentaires par exemple, pour connaitre leur besoin en légumes frais. Il apparait que les banques alimentaires ne répondent actuellement pas à la demande: beaucoup d’organismes sont obligés d’acheter chez des grossistes des légumes qui viennent de loin et qui ne sont pas tous en bon état.

Concrètement, en quoi va consister ce projet ?

L’idée est d’avoir notre propre production et que les récoltes soient destinées aux personnes dans le besoin. Nous visons un projet de grande ampleur de près de 20000 pi2 sur une dalle bétonnée de la place du Marché du Vieux-Port, en plein centre-ville de Québec. Nous comptons installer progressivement 1000 bacs sur palettes à partir de 2020 en vue de produire 10 tonnes de légumes par année à compter de 2022.

L’objectif est d’autofinancer le plus possible ce projet, principalement à travers la vente de notre production aux organismes en sécurité alimentaire, tel que Le pignon bleu ou Du potager à l’assiette. Nous comptons leur vendre nos produits à des prix plus avantageux que ceux du marché courant, et nous espérons que cet argent financera le roulement du projet. Le choix des produits cultivés – des légumes traditionnels comme les tomates, poivrons, laitues ou carottes – est d’ailleurs défini avec les organismes qui sont les plus susceptibles d’acheter nos récoltes.

Nous voulons aussi que notre projet soit éducatif pour permettre à différents publics, des écoles aux ainés, d’apprendre sur notre site à travers un espace de sensibilisation sur l’agriculture urbaine. Ce projet doit également être ancré dans la communauté, et nos partenariats avec différents organismes œuvrant pour l’insertion à l’emploi permettra à des bénévoles de nous aider à l’entretien de la ferme et de bénéficier de notre expertise.

Quel est votre principal défi d’affaires ?

Notre plus gros défi actuellement est l’aspect financier. La ville de Québec compte nous soutenir, et nous pourrons mener la première phase de notre projet au cours de la prochaine année. Reste le financement du développement des phases subséquentes. Nous n’excluons pas, si nous ne sommes pas capables de boucler le financement récurrent, de vendre une petite partie de notre récolte au grand public sous forme de panier solidaire par exemple.

Les Urbainculteurs fait partie des 10 entreprises sélectionnées dans le cadre du concours Mouvement afin d’accélérer leur développement d’affaires à impact. Initié par Novae et Loto-Québec, Mouvement 2020 est mené en collaboration avec Cascades et Keurig Dr Pepper Canada.