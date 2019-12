Une plateforme pour partager les ressources des entreprises

Plutôt que de gaspiller leurs ressources non utilisées, BizBiz Share propose aux entreprises québécoises de les partager avec d’autres entreprises.

Étendre l’économie collaborative au secteur du B2B, c’est la solution que propose BizBiz Share aux entreprises québécoises. Entrevue avec Elliot Daigneault, chef de la direction de cette startup récemment sélectionnée au concours Mouvement 2020.

Avec BizBiz Share, vous vous attaquez au problème de la sous-utilisation des ressources en entreprise. Qu’est-ce qui vous a conduit à ce projet d’affaires?

Je travaillais dans l’extraction des sables bitumineux dans le nord de l’Alberta. Un jour une machine est tombée en panne sur le site de travail, et il a fallu attendre deux jours avant de reprendre le travail, le temps de faire venir un mécanicien de Fort McMurray, la ville la plus proche, pour la réparer. C’était une perte de productivité totale. Et pourtant, en roulant dans les alentours, j’ai vu une machinerie similaire à la nôtre dans la cour d’une autre entreprise, inutilisée; je me suis demandé comment on pouvait éviter une telle situation. Plus tard, en venant à Montréal, l’économie collaborative commençait à prendre de l’ampleur au niveau des consommateurs mais je constatais que rien de tel n’existait pour le partage des ressources entre entreprises.

Quelle est votre solution?

Nous avons développé un modèle d’économie collaborative pour le B2B en mettant en place une plateforme web. L’objectif est d’aider les entreprises à optimiser l’utilisation de leurs actifs tout en tirant un revenu et en stimulant l’économie locale. La plateforme BizBiz permet en effet aux entreprises d’offrir en location et/ou en vente des ressources sous-utilisées ou en capacité excédentaire auprès d’autres entreprises qui doivent par exemple combler des besoins temporaires.

Ces ressources concernent aussi bien les machineries que les équipements, les espaces d’entreposage ou même les ressources humaines. Dans ce dernier cas, on sait par exemple que de nombreux manufacturiers connaissent une succession de hautes et de basses saisons de production qui les amènent à devoir faire face à une pénurie de main-d’œuvre ou à l’inverse, de mettre au chômage leurs employés. Or, notre système offre aux entreprises des occasions de collaboration pour permettre à une entreprise en basse saison d’aider une autre entreprise en haute saison qui recherche de la main-d’œuvre supplémentaire.

Concrètement, comment cela fonctionne ?

Il suffit aux entreprises de créer un compte sur notre plateforme, puis de décrire et illustrer avec une photo chacune de leurs ressources. Celles-ci restent visibles sur le réseau aussi longtemps qu’elles sont en disponibilité pendant une période déterminée par les entreprises. La plateforme est transactionnelle, ce qui permet aux entreprises intéressées de louer ou acheter les ressources directement en ligne. Il est aussi possible pour un membre de faire une demande de ressources en ligne.



Et où en êtes-vous dans votre développement?

BizBiz fonctionne actuellement dans la région du Grand Montréal: plus de 1200 entreprises font partie de notre plateforme et offrent pour près de 100 millions$ de ressources en valeur, que ce soit des imprimantes 3D, des chariots élévateurs ou des espaces d’entreposage. Nous réfléchissons actuellement à nous déployer dans d’autres régions québécoises : l’idée est d’aller dans un premier temps vers des villes qui peuvent compléter la région du Grand Montréal en terme économique et de développement des affaires.

Quel est votre principal défi d’affaires ?

Nous rencontrons parfois des entreprises dans lesquelles le preneur de décision a ses habitudes, travaille de la même manière depuis très longtemps et son réflexe n’est alors pas nécessairement de changer ou d’optimiser quoique ce soit dans ses pratiques. Le manque de visibilité et de communication autour de la solution que nous proposons constitue donc notre principal défi actuellement.

BizBiz Share fait partie des 10 entreprises sélectionnées dans le cadre du concours Mouvement afin d’accélérer leur développement d’affaires à impact. Initié par Novae et Loto-Québec, Mouvement 2020 est mené en collaboration avec Cascades et Keurig Dr Pepper Canada.