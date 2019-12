Innovation et impact: ce qui nous attend en 2020

Voici 3 tendances et 5 rendez-vous qui vous aideront à aborder sereinement l’année à venir.

Tendances et stratégies d’affaires à impact, voici comment nous voyons l’année qui s’ouvre devant nous. Insufflez ces idées dans votre organisation pour assurer sa performance et son attractivité.

1 – Pénurie de main d’oeuvre: les entreprises devront mettre du sens dans leurs activités

Votre entreprise a de la difficulté à attirer les talents, à recruter la main d’oeuvre dont elle a besoin, à retenir des employés-clés? Ça ne s’arrangera pas demain : on a franchi cet automne les 140000 postes non pourvus à travers le Québec par manque de travailleurs. Les employeurs redoublent déjà d’efforts: salaires généreux, avantages sociaux, horaires flexibles, et pourquoi pas cafés et autres repas offerts… Si cette liste va encore s’allonger, elle devra aussi inclure les notions de «sens».

A l’heure où les burn-out et autres crises professionnelles déciment les équipes de travail, un nombre grandissant d’employeurs se font questionner quant à l’utilité des tâches confiées, de la pertinence de tel ou tel produit mis sur le marché – voire de la mission même de l’organisation : votre entreprise est-elle nécessaire et utile à la société? En 2020, les entreprises en manque de «purpose» vont avoir mal.

2 – Urgence climatique: plus aucune entreprise ne peut se considérer à l’abri

La marche pour le climat du 27 septembre dernier a été mémorable. Certes parce que des millions de personnes ont défilé dans les rues de dizaines de villes à travers le monde. Mais aussi (surtout?) parce que des dizaines et des dizaines d’entreprises privées, d’institutions, d’organismes, de syndicats ont affiché ouvertement leur mobilisation et permis à leurs employés de prendre part à l’événement. Ces organisations ont compris qu’elles oeuvraient «dans le même monde» que leurs employés et leurs clients.

D’autres, moins perspicaces, ont dû affronter la colère de leurs employés, à l’instar de Google, Amazon et autres Microsoft qui ont été confrontées à des centaines d’employés en grève pour cause d’inaction environnementale de la part de leurs employeurs. Ce qu’il faut retenir? Le risque est réel: aucune entreprise – petite ou grande – n’est aujourd’hui à l’abri d’une profonde crise interne si elle est jugée sévèrement en matière d’enjeux climatiques. Autrement dit: en 2020, prenez les devants et cartographiez vos risques et opportunités afin de mettre en place un plan d’«urgence» qui sera aussi bon pour vos affaires que pour votre empreinte sociétale.

3 – L’économie circulaire sera l’outil des gestionnaires qui veulent réussir

Sur le plan opérationnel, dans le sillon des grands changements de cultures qu’impliquent ces notions de développement durable, de responsabilité sociale, d’économie d’impact (choisissez le vocable que vous préférez), l’économie circulaire apparaitra dorénavant incontournable. Cette vision d’affaires, qui vise à déployer des systèmes de production-consommation en boucle fermée, et donc à ne plus générer de déchets, suscite de plus en plus d’intérêt. Si elle est adoptée massivement par des startups hyper innovantes (pensons aux jus de Loop Mission ou aux manteaux de Better Narrative), elle constitue aussi l’un des principaux axes d’innovation de PME établies et de grands groupes industriels (de TC à Ikea en passant par Unilever).

Votre modèle d’affaires est encore exclusivement basé sur une économie linéaire (extraction de ressources, fabrication, utilisation, déchet) ? Attention, vous courez de nombreux risques : en 2020, plongez-vous urgemment dans ce concept et intégrez-le à votre plan stratégique.

Pour vous aider à vous approprier ces tendances et à relever vos défis d’affaires, nous vous préparons une série de rendez-vous à mettre à votre agenda 2020.

FÉVRIER

Concours Mouvement – Pitch final: Les 10 organisations retenues dans le cadre du concours feront leur pitch final devant public. Quels problèmes sociétaux ces entrepreneur.es veulent-ils résoudre? Comment leurs solutions y parviendront? Quels impacts positifs veulent-ils générer? L’occasion de rencontrer et entendre ces entrepreneurs inspirants, et de découvrir celui ou celle qui, à l’issue de ces présentations éclair, repartira avec la bourse Loto-Québec de 10000$.

Le 20 février à compter de 17h00, à l’Esplanade.

MARS

Conférence à Québec – Employeurs engagés : La cinquième édition de notre conférence à Québec abordera les façons de développer des cultures d’entreprises autour des pratiques d’innovations d’affaires à impact. Objectifs: comment mobiliser vos employés par l’engagement sociétal de votre organisation? Comment attirer vos futurs talents grâce à votre vision et votre rôle avant-gardiste dans la société?

Le 25 mars au Monastère des Augustines.

MARS-AVRIL

Prix Novae: C’est l’occasion pour vous et vos équipes de faire reconnaître publiquement vos innovations et engagements en matière d’impact sociétal. Que vous soyez une grande entreprise, une PME, une municipalité, un OBNL… soumettez vos projets d’ici au 30 mars. Notre jury sélectionnera les 20 meilleures réalisations de l’année.

Les résultats seront dévoilés le 28 avril au Ausgang Plaza.

JUIN

Forum Novae – Alimentation : Si l’alimentation est au cœur de nos vies, ses nombreuses filières sont aujourd’hui en plein bouleversement: impacts environnementaux liés à la production ou à l’emballage, défis sociaux que représentent l’insécurité alimentaire ou le sur-poids, etc.

De l’ag riculture urbaine aux «fausses viandes» et autres grillons, des solutions anti-gaspillage aux offres alimentaires dans les entreprises et institutions, en passant par les approvisionnements en circuits courts et autres formes de productions alternatives… ce Forum Novae explorera les innovations qui dessinent ces nouveaux écosystèmes alimentaires.

L’événement se tiendra le 4 juin à la SAT (un tarif early bird est offert jusqu’au 28 février)

OCTOBRE

Forum Novae – Plastique: Le succès de la première édition en octobre dernier a confirmé la nécessité de réitérer cet événement en 2020. Emballages, matériaux de fabrication, …, quelles sont les solutions en vue pour réinventer nos processus? Quelles sont les solutions technologiques à notre portée? Qui sont les joueurs qui déploient déjà des approches permettant de remplacer – ou mieux utiliser – le plastique?

L’événement se tiendra le 29 octobre à la SAT.

Photo de une: Jeremy Lapak